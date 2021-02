Andrea Tortora | a Masterchef il pasticcere che ha “firmato” il Cornetto

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera ainterverrà nelle vesti di giudice d’eccezione. 34 anni, è stato pastry chef in una delle cucine più ambìte d’Italia: quella di Norbert Niederkofler. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ospite d'onore, pastry chef con tre stelle Michelin: sarà una delle sue creazioni la colonna portante della temutissima prova di pasticceria. Gli 8 cuochi amatoriali dovranno riuscire ...

Questa sera a Masterchef interverrà nelle vesti di giudice d'eccezione Andrea Tortora. 34 anni, è stato pastry chef in una delle cucine più ambìte d'Italia.
A MasterChef Italia la sfida si fa sempre più dura per gli 8 aspiranti chef ancora in gara. Giovedì 18 febbraio, ...