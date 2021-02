"Anche Bersani tiene famiglia". Sallusti da godere: così Draghi ha umiliato il compagno in aula (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il titolo "Forza Draghi" con cui ha aperto in prima pagina Il Giornale non è piaciuto ad Alessandro Sallusti, che nel suo editoriale addirittura dichiara di "dissociarsi" dalla scelta. Si scherza, ovviamente, perché il direttore coglie l'occasione per bastonare non il nuovo premier, che mercoledì ha incassato una larga maggioranza in Senato e oggi farà altrettanto alla Camera, ma la sua strampalata maggioranza. In particolare, Sallusti ce l'ha con Danilo Toninelli, "già agente assicurativo di Soresina", e Luigi Di Maio, "uno che nella vita ha fatto unicamente il venditore di bibite allo stadio San Paolo di Napoli". La colpa di Draghi? Non averli rimbrottati a dovere, Anche in aula a Palazzo Madama. Ma il massimo del godimento, sottolinea Sallusti, è guardare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il titolo "Forza" con cui ha aperto in prima pagina Il Giornale non è piaciuto ad Alessandro, che nel suo editoriale addirittura dichiara di "dissociarsi" dalla scelta. Si scherza, ovviamente, perché il direttore coglie l'occasione per bastonare non il nuovo premier, che mercoledì ha incassato una larga maggioranza in Senato e oggi farà altrettanto alla Camera, ma la sua strampalata maggioranza. In particolare,ce l'ha con Danilo Toninelli, "già agente assicurativo di Soresina", e Luigi Di Maio, "uno che nella vita ha fatto unicamente il venditore di bibite allo stadio San Paolo di Napoli". La colpa di? Non averli rimbrottati a dovere,ina Palazzo Madama. Ma il massimo del godimento, sottolinea, è guardare ...

