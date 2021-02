ANACI Bergamo inaugura rubrica dedicata alle questioni condominiali

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 febbraio 2021)è lieta di annunciare l’apertura di una sua sezione all’interno del portale diNews. L’è l’Associazione Nazionale Amministratoried Immobiliari, nata nel 1995 dalla fusione delle associazioni ANAI e AIACI, ad oggi conta circa 8000 iscritti. La sezione di, con sede in Via Vincenzo Bellini, 43 aè composta da oltre 230 associati distribuiti per tutta la provincia bergamasca. Negli anni l’si è distinta per la ricca proposta di corsi di aggiornamento a 360° rivolti agli amministratori con il fine di garantire ai condòmini amministrati da iscrittiun management il più preparato possibile. Come mai questa decisione? “Abbiamo scelto – dichiara il presidente Bruno Negrini – di ...