America's Cup, attacchi verbali a Luna Rossa e richiesta di chiarimenti. I neozelandesi sono preoccupati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Team New Zealand sembra avere timore di Luna Rossa. Questo è quello che traspare dagli accadimenti delle ultime ore. Il Defender della America's Cup attende di conoscere chi dovrà affrontare tra gli italiani e Ineos Uk nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca, sta seguendo con attenzione la Finale di Prada Cup e sembra essere un po' in affanno. I kiwi non sono poi così tranquilli e sicuri della propria forza, lo si è chiaramente capito all'inizio di questa settimana: in mare hanno provato soluzioni innovative ed estreme come le tanto chiacchierate vele Batman e il nuovo timone (che si aggiungono ai foil di seconda generazione presentati qualche settimana fa), a terra si sono davvero superati in una serie di polemiche pesanti e di attacchi gratuiti nei confronti di Team ...

