Amazon, Sky e Mediaset: ecco come seguire la Champions League fino al 2024 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Novità importanti su come seguire la Champions League a partire dalla prossima stagione Le prime quattro partite dei quarti di finali hanno dato inizio alla fase finale della Champions League 2020/2021, ma già si pensa al futuro della competizione. In particolar modo per poter seguire le squadre nella massima competizione europea per club sarà necessario avere due abbonamenti: Amazon + Sky o Amazon + Mediaset. La televisione del biscione ha, infatti, annunciato l’acquisizione dei diritti TV per la competizione continentale per il prossimo triennio e si va ad aggiungere alle altre due società per trasmettere la Champions League in Italia: come si divideranno le ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Novità importanti sulaa partire dalla prossima stagione Le prime quattro partite dei quarti di finali hanno dato inizio alla fase finale della2020/2021, ma già si pensa al futuro della competizione. In particolar modo per poterle squadre nella massima competizione europea per club sarà necessario avere due abbonamenti:+ Sky o. La televisione del biscione ha, infatti, annunciato l’acquisizione dei diritti TV per la competizione continentale per il prossimo triennio e si va ad aggiungere alle altre due società per trasmettere lain Italia:si divideranno le ...

SimoneFracassi : @DavidBasco86 A Sky mancano le 17 di Amazon, cioè la miglior partita del mercoledì più la Supercoppa. Trasmetteranno anche su Now tv . - ROI05841958 : RT @CalcioFinanza: Amazon, Sky e Mediaset: ecco come vedremo la Champions in tv dal 2021 - tattabo10 : @russ_mario1 @SimoneFracassi - Sky ha acquisito, per ogni stagione, i diritti di 121 delle 137 partite - Amazon ha… - MondoLazio : Da Amazon a Sky e Mediaset: come vedremo la prossima Champions: - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Amazon, Sky e Mediaset: ecco come vedremo la Champions in tv dal 2021 -