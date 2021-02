Amadeus su Ibrahimovic | ' Si allenerà a Sanremo durante il Festival | lui e Lukaku grandi campioni'

capuanogio : ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta s… - gizzo97 : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… - g_dimarzo : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… - QwasiArthur : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… - MilanLiveIT : Amadeus parla della partecipazione di Ibrahimovic a #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Ibrahimovic

Commenta per primo Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il conduttore del Festival di Sanremo e noto tifoso interista,, ha parlato anche di Zlatane di come sarà gestito durante le giornate della rassegna canora in cui sarà ospite fisso per tutte le serate. IBRA E IL DERBY - 'La mia ansia è più ...La partecipazione di Zlatanal Festival di Sanremo continua a far discutere, ne ha parlato il conduttore. Annunciati i piani per l'attaccante, ma le polemiche non si placano Il Milan sta entrando nella fase ...Amadeus parla della presenza di Ibrahimovic a Sanremo 2021. Spiega che non farà il pendolare e che vedremo uno Zlatan diverso all'Ariston.La partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo continua a far discutere, ne ha parlato il conduttore Amadeus. Annunciati i piani per l’attaccante, ma le polemiche non si placano Il Mil ...