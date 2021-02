Amadeus | la frase del concorrente lascia senza parole | “Come scusa?”

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus frase

I Soliti Ignoti, ladell'ospite che imbarazza: "Che hai detto?". Stasera, prima serata su Rai 1, è andata in onda una puntata speciale del programma I soliti ignoti, durata infatti fino alle 22.30. Vip ...I Soliti Ignoti, ladell'ospite che imbarazza : ' Che hai detto? '. Stasera, prima serata su Rai 1, è andata in ..., spiazzato, ha chiesto: ' Non ho capito, cosa hai detto... '. Ma mago ...Nella puntata di ieri sera dei 'Soliti Ignoti', il conduttore Amadeus rimane spiazzato dalla parola pronunciata da un concorrente ...A febbraio 2020 era sul palco dell’Ariston per duettare con Romina Power come superospiti, per l’edizione 2021 Albano Carrisi avrebbe voluto fare ritorno al Festival di Sanremo, questa volta in gara.