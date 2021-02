Amadeus: “Ibra lo temo solo nel derby! A Sanremo ci divertiremo. E si allenerà” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il conduttore del Festival di Sanremo e noto tifoso interista, Amadeus, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di come sarà gestito durante le giornate della rassegna sanremese, in cui sarà ospite fisso per tutte le serate. Queste le parole di Amadeus: “La mia ansia è più forte per il derby che per il Festival di Sanremo, davvero! Scrivere a Ibra? No, no, è pericoloso! È un campione pazzesco, ci ha segnato 8 gol, guai a stuzzicarlo prima di una gara del genere, rischio di accenderlo. Gli sfottò ce li faremo dopo. È il giocatore che temo di più, spero di batterlo, ma comunque vada sarò felice di accoglierlo a Sanremo”. Scontro con Lukaku: “Mi tocca stare attento. Abbiamo posato per le foto di rito, io sono alto ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il conduttore del Festival die noto tifoso interista,, ha parlato anche di Zlatanhimovic e di come sarà gestito durante le giornate della rassegna sanremese, in cui sarà ospite fisso per tutte le serate. Queste le parole di: “La mia ansia è più forte per il derby che per il Festival di, davvero! Scrivere a? No, no, è pericoloso! È un campione pazzesco, ci ha segnato 8 gol, guai a stuzzicarlo prima di una gara del genere, rischio di accenderlo. Gli sfottò ce li faremo dopo. È il giocatore chedi più, spero di batterlo, ma comunque vada sarò felice di accoglierlo a”. Scontro con Lukaku: “Mi tocca stare attento. Abbiamo posato per le foto di rito, io sono alto ...

