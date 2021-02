Allegri, Sarri, Pirlo: tre allenatori e tre sconfitte di fila negli ottavi d’andata. Qual è il motivo? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Torna l’Europa e con essa ritornano i problemi per i bianconeri. Nelle ultime tre stagioni la Juventus si è presentata all’appuntamento con gli ottavi di finale in condizioni non ottimali dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Gli ultimi tre anni hanno visto assecondarsi sulla panchina ben tre tecnici ma i risultati in Europa sono stati uguali per tutti. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus (@imagephotoagency)Massimiliano Allegri, nella stagione 2018/2019 la prima con Cristiano Ronaldo in rosa, agli ottavi di finale della competizione europea si trovò di fronte l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il Cholo, nella gara di andata in scena al Wanda Metropolitano, diede una vera e propria lezione tattica agli uomini di Allegri. La partita terminò 2-0 con le reti di Gimenez al 78° e del ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Torna l’Europa e con essa ritornano i problemi per i bianconeri. Nelle ultime tre stagioni la Juventus si è presentata all’appuntamento con glidi finale in condizioni non ottimali dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Gli ultimi tre anni hanno visto assecondarsi sulla panchina ben tre tecnici ma i risultati in Europa sono stati uguali per tutti. Andrea, allenatore della Juventus (@imagephotoagency)Massimiliano, nella stagione 2018/2019 la prima con Cristiano Ronaldo in rosa, aglidi finale della competizione europea si trovò di fronte l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il Cholo, nella gara di andata in scena al Wanda Metropolitano, diede una vera e propria lezione tattica agli uomini di. La partita terminò 2-0 con le reti di Gimenez al 78° e del ...

