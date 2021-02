Alitalia, ex Ilva, Whirlpool: Governo Draghi alla prova dei dossier industriali (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver incassato l’ok al Senato, oggi il Governo Draghi è alla prova del Camera per un voto sulla fiducia che si annuncia senza sorprese. Il neo esecutivo, dunque, forte dei numeri potrà contare su un’ampia maggioranza che gli consentirà di operare in una condizione di tranquillità per affrontare i grandi dossier in attesa di una soluzione, a partire da quelli industriali. WHIRPOOL, ESPLODE PROTESTA DEI LAVORATORI – Esordio col botto per Giancarlo Giorgetti al Ministero dello Sviluppo Economico, subito alle prese con il dossier Whirpool. Questa mattina circa 140 lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno raggiunto la Capitale per protestare davanti al MiSE contro la chiusura della fabbrica. SINDACATI IN PRESSING – Giorgetti ci ha detto che la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver incassato l’ok al Senato, oggi ildel Camera per un voto sulla fiducia che si annuncia senza sorprese. Il neo esecutivo, dunque, forte dei numeri potrà contare su un’ampia maggioranza che gli consentirà di operare in una condizione di tranquillità per affrontare i grandiin attesa di una soluzione, a partire da quelli. WHIRPOOL, ESPLODE PROTESTA DEI LAVORATORI – Esordio col botto per Giancarlo Giorgetti al Ministero dello Sviluppo Economico, subito alle prese con ilWhirpool. Questa mattina circa 140 lavoratori delladi Napoli hanno raggiunto la Capitale per protestare davanti al MiSE contro la chiusura della fabbrica. SINDACATI IN PRESSING – Giorgetti ci ha detto che la ...

dal1472al : Alitalia, MPS e Ilva: tre spine per Draghi, le possibili soluzioni | WSI | - FnpLombardia : RT @CislNazionale: Abbiamo da anni tante vertenze aperte e non se ne è risolta una. Bisogna trovare soluzione su #Whirlpool, #Alitalia, ex… - 603122002sva : RT @CislNazionale: Abbiamo da anni tante vertenze aperte e non se ne è risolta una. Bisogna trovare soluzione su #Whirlpool, #Alitalia, ex… - CislSicilia : RT @CislNazionale: Abbiamo da anni tante vertenze aperte e non se ne è risolta una. Bisogna trovare soluzione su #Whirlpool, #Alitalia, ex… - PaoloSagarriga : RT @CislNazionale: Abbiamo da anni tante vertenze aperte e non se ne è risolta una. Bisogna trovare soluzione su #Whirlpool, #Alitalia, ex… -