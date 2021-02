Alex Schwazer, non era doping: il caso viene archiviato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ultimo atto del dramma sportivo vissuto dall’azzurro dal Tribunale di Bolzano. Nel 2016, alla vigilia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il campione azzurro Alex Schwazer venne fermato ingiustamente. Anzi, i suoi campioni di urina furono con ogni probabilità alterati. A stabilirlo è il tribunale di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ultimo atto del dramma sportivo vissuto dall’azzurro dal Tribunale di Bolzano. Nel 2016, alla vigilia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il campione azzurrovenne fermato ingiustamente. Anzi, i suoi campioni di urina furono con ogni probabilità alterati. A stabilirlo è il tribunale di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

