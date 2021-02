Alex Schwazer, il tribunale di Bolzano lo assolve: “Niente doping nel 2016” (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Il corridore era stato squalificato prima delle Olimpiadi di Rio Si chiude oggi la vicenda giudiziaria relativa alla squalifica per doping di Alex Schwazer, squalificato alla vigilia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Il marciatore è stato assolto dal Gip del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Il corridore era stato squalificato prima delle Olimpiadi di Rio Si chiude oggi la vicenda giudiziaria relativa alla squalifica perdi, squalificato alla vigilia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del. Il marciatore è stato assolto dal Gip del L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - GassmanGassmann : Doping . Prosciolto per non aver commesso il fatto, Alex Schwazer . Finisce l’incubo di un campione. - LiaCapizzi : Il giallo doping di Alex Schwazer. Il Gip di Bolzano Pelino scrive la parola fine sul fronte giustizia sportiva. D… - v33Redazione : Doping: archiviato il processo a carico di Alex Schwazer - alvisefranz : RT @Eurosport_IT: ?? Schwazer, dopo 5 anni la fine di un incubo -