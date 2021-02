Alex-Schwazer: il Tribunale di Bolzano assolve l’atleta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Oggi 18 Febbraio 2021 è arrivata una notizia sorprendente. Il Tribunale di Bergamo ha assolto Alex-Schwazer dall’accusa di doping. Tutto è cominciato nel 2016 e ci sono voluti anni per dimostrare la propria innocenza da parte del Marciatore Azzurro che in quegli anni stava soffrendo sentimentalmente per la sua ex la pattinatrice Carolina Kostner. La Kostner lo aveva difeso nei primi tempi, poi il rapporto si è raffreddato. Alex Schwazer, 35 anni e una speranza Alex-Schwazer: la sentenza lo assolve? Prende concretamente forma la pista del complotto e della manipolazione delle provette, e così l’atleta azzurro Oro a Pechino 2008 ricorrerà alla Corte Federale Svizzera per annullare la squalifica del Tas di Losanna. Per lui si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Oggi 18 Febbraio 2021 è arrivata una notizia sorprendente. Ildi Bergamo ha assoltodall’accusa di doping. Tutto è cominciato nel 2016 e ci sono voluti anni per dimostrare la propria innocenza da parte del Marciatore Azzurro che in quegli anni stava soffrendo sentimentalmente per la sua ex la pattinatrice Carolina Kostner. La Kostner lo aveva difeso nei primi tempi, poi il rapporto si è raffreddato., 35 anni e una speranza: la sentenza lo? Prende concretamente forma la pista del complotto e della manipolazione delle provette, e cosìazzurro Oro a Pechino 2008 ricorrerà alla Corte Federale Svizzera per annullare la squalifica del Tas di Losanna. Per lui si ...

