Alex Schwazer, il suo legale: “Si è tolto di dosso sospetto infamante. Ora valutiamo ricorso a giustizia sportiva e Comitato olimpico” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’archiviazione dell’indagine “è per Alex Schwazer motivo di fiducia nella vita e nella giustizia: il sollievo morale di essersi tolto di dosso un sospetto così pesante e infamante. Una grande soddisfazione”. L’avvocato Gerhard Brandstätter, difensore del marciatore, riferisce all’Adnkronos la reazione dell’atleta altoatesino alla notizia della decisione del gip di Bolzano, che ha archiviato l’indagine a suo carico per “non aver commesso il fatto”. “Quando l’ho chiamato per dargli la notizia si stava allenando – racconta il suo difensore – e ha espresso tutto il suo sollievo. Ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno creduto in lui e lo hanno sostenuto in questi anni”. Il giudice del Tribunale di Bolzano ha stabilito che Schwazer non si è dopato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’archiviazione dell’indagine “è permotivo di fiducia nella vita e nella: il sollievo morale di essersidiuncosì pesante e. Una grande soddisfazione”. L’avvocato Gerhard Brandstätter, difensore del marciatore, riferisce all’Adnkronos la reazione dell’atleta altoatesino alla notizia della decisione del gip di Bolzano, che ha archiviato l’indagine a suo carico per “non aver commesso il fatto”. “Quando l’ho chiamato per dargli la notizia si stava allenando – racconta il suo difensore – e ha espresso tutto il suo sollievo. Ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno creduto in lui e lo hanno sostenuto in questi anni”. Il giudice del Tribunale di Bolzano ha stabilito chenon si è dopato ...

