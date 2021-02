Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto | i badanti casertani scomparsi nel 2014 | c' è la svolta nelle indagini

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Fermato il datore di lavoro dei due, che erano partiti da Caserta per andare a lavorare in provincia di Siracusa per accudire il padre dell'uomo. È accusato di duplice omicidio e occultamento di ...

Fermato il datore di lavoro dei due, che erano partiti da Caserta per andare a lavorare in provincia di Siracusa per accudire il padre dell'uomo. È accusato di duplice omicidio e occultamento di ...Se il Dna lo confermerà, sarebbero stati seppelliti l'uno accanto all'altro,e Luigi Cerreto, nella villa in cui avevano lavorato per un anziano signore, oggi scomparso. Una villa ...La Polizia scientifica sta cercando indizi nella periferia concentrandosi principalmente su terreni, pozzi e piscine in disuso della zona. Trovati resti compatibili con corpi umani in una villa a Tivo ...Sarà l’esame del Dna a stabilire se si tratta dei due badanti. ’ stato catturato nella notte in una località balneare di Pachino, a 50 chilometri da Siracusa, Giampiero Riccioli. Il ristoratore è stat ...