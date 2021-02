Albano fuori da Sanremo, sfogo sulla figlia Jasmine: “Mi tocca soffrire” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'ex marito di Romina Power presenta il brano scartato da Sanremo 2021 e fa una confessione sulla figlia nata dall'amore con Loredana Lecciso L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'ex marito di Romina Power presenta il brano scartato da2021 e fa una confessionenata dall'amore con Loredana Lecciso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

hecat0 : albano,,,, stavo lavorando questo arriva e mi compra mezzo negozio, al momento del pagamento tira fuori una busta p… - paoletta1958 : @iltrumpo È solo per pochi la de Gregorio....è di nicchia! E poi se qualcuno preferisce Albano? Lo fai fuori? Che razza di dichiarazioni! - glowspearb : #IlCantanteMascherato perché il pubblico voleva l'effetto renzi FIRST REACTION SHOCK nella faccia di albano, e inve… - glowspearb : @decaleuphoria cioè ci scommetti che se non veniva albano in puntata non mandavano fuori lei. Ma ci scommetto il culo - ilmoscerino_ : Albano totalmente fuori controllo, ma quanto è che non scappa di casa, qualcuno gli dia un calmante #IlCantanteMascherato -