Al via partnership IrenGO-Horizon per la mobilità elettrica (Di giovedì 18 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Al via una partnership tra IrenGO e Horizon Automotive, che consente di accedere a una serie di proposte di veicoli elettrificati tra i più completi nel panorama italiano associati alla soluzione di un sistema di ricarica personalizzata.IrenGO è la linea di business per la mobilità elettrica firmata Iren, rivolta a clienti privati, aziende ed enti pubblici.Horizon accompagna il cliente verso una mobilità sostenibile con proposte dedicate di veicoli elettrificati integrate con diverse soluzioni di ricarica.Attraverso questa partnership con IrenGO, Horizon consolida la sua missione di essere un modello di integrazione tra Noleggio tradizionale e nuovi bisogni di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Al via unatraAutomotive, che consente di accedere a una serie di proposte di veicoli elettrificati tra i più completi nel panorama italiano associati alla soluzione di un sistema di ricarica personalizzata.è la linea di business per lafirmata Iren, rivolta a clienti privati, aziende ed enti pubblici.accompagna il cliente verso unasostenibile con proposte dedicate di veicoli elettrificati integrate con diverse soluzioni di ricarica.Attraverso questaconconsolida la sua missione di essere un modello di integrazione tra Noleggio tradizionale e nuovi bisogni di ...

paolocosso : Cloud, Accenture e VMware rafforzano la partnership: via al Business Group congiunto #corcom #digitaleconomy… - fintechIT : RT @valentina_magri: La #fintech italiana @easy_pol sigla una #partnership con il rivenditore di #gas ed #energia #Tate - pelias01 : RT @valentina_magri: La #fintech italiana @easy_pol sigla una #partnership con il rivenditore di #gas ed #energia #Tate - valentina_magri : La #fintech italiana @easy_pol sigla una #partnership con il rivenditore di #gas ed #energia #Tate… - Notiziedi_it : Al via partnership IrenGO-Horizon per la mobilità elettrica -