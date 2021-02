Air Senegal riattiva il Malpensa-Dakar

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Airhato il collegamento tra Milano, operato con frequenza trisettimanale (mercoledì, sabato e domenica). Il volo può essere utilizzato, in modalità transito via, dai passeggeri che devono raggiungere Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Ziguinchor e Nouakchott. Il volo Milanoviene operato con un Airbus A321 da 165 posti, di cui 16 in business class e 149 in economy. Introdotta una franchigia bagaglio che include 2 colli da 23 kg cadauno.

ha riattivato il collegamento tra Milano Malpensa e Dakar , operato con frequenza trisettimanale (mercoledì, sabato e domenica). Il volo può essere utilizzato, in modalità transito via ...Dakar, New York e le Canarie covid - free: Malpensa spera nelle rotte a lungo raggio