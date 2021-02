Air France-Klm chiude 2020 con -7 | 1 miliardi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il gruppo Air-Klm ha chiuso ilcon un bilancio in rosso per 7,1di euro, conseguenza della perdita del 67% dei passeggeri rispetto al 2019. Il fatturato ha subito un calo del 59% rispetto al 2019, attestandosi a 11,1di euro. E il trend del primo trimestre del 2021 è contrassegnato ancora da forte incertezza sulla possibilità di ripresa del traffico. Benjamin Smith, ceo del gruppo Air-Klm, ha dichiarato che gli sforzi saranno concentrati a migliorare le prestazioni economiche per farsi trovare pronti alla ripresa “che avverrà non appena la vaccinazione sarà diffusa su larga scala e le frontiere saranno riaperte”.

