Addio capo politico | inizia l’era del direttorio Cinque i posti disponibili Da Di Maio a Crimi alle voci più critiche come Di Battista Ecco chi è in corsa

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Mai più un uomo solo al comando. L’assemblea degli iscritti ha scelto e, esprimendosi sulla piattaforma Rousseau nella seconda convocazione relativa alla modifica dello Statuto, ha deciso che a guidare il Movimento 5 Stelle d’ora in poi dovrà essere un direttivo dimembri. Finita l’esperienza del, un incarico portato avanti da Luigi Di, e quella del reggente, con Vitoche ha raccolto la pesante eredità del ministro degli esteri. La guida sarà collegiale e si apre ora la partita per indicare ibig, con ogni probabilità in rappresentanza delle diverse anime dei 5S. Unaa cui sembra destinato a partecipare lo stesso Di, ma in cui potrebbe avere un ruolo importante pure. Sembra quasi ...

Intanto cambia lo statuto del Movimento 5 stelle: ok degli iscritti Rousseau alla nuova governance collegiale, con un comitato di 5 membri e l'alpolitico unico del movimento.