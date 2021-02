Addio al progetto primule. Cambia il Piano vaccini. Caserme, palazzetti, stazioni, aeroporti e centri commerciali ospiteranno gli hub. L’obiettivo è arrivare a 500mila dosi al giorno entro aprile (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vaccinazioni nelle Caserme, nei palazzetti e in altri luoghi pubblici e senza aggravi per le casse dello Stato. Addio, dunque, al progetto promosso dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, che prevedeva di realizzare dei padiglioni, a forma di primule, disegnati dall’architetto Stefano Boeri ma che nessuna regione ha finora richiesto. I vaccini, secondo le nuove indicazioni del Governo, verranno somministrati in grandi spazio, come i padiglioni delle fiere, ma anche negli scali ferroviari e negli aeroporti, come la stazione Termini di Roma e lo scalo di Fiumicino, o all’interno della Nuvola di Fuksas, sempre nella Capitale, o nei centri commerciali. E ancora in hub allestiti dalla Difesa, come quello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vaccinazioni nelle, neie in altri luoghi pubblici e senza aggravi per le casse dello Stato., dunque, alpromosso dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, che prevedeva di realizzare dei padiglioni, a forma di, disegnati dall’architetto Stefano Boeri ma che nessuna regione ha finora richiesto. I, secondo le nuove indicazioni del Governo, verranno somministrati in grandi spazio, come i padiglioni delle fiere, ma anche negli scali ferroviari e negli, come la stazione Termini di Roma e lo scalo di Fiumicino, o all’interno della Nuvola di Fuksas, sempre nella Capitale, o nei. E ancora in hub allestiti dalla Difesa, come quello ...

