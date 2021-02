Accordo Gsk-Vir per anticorpi monoclonali anti-influenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos Salute) - La britannica GlaxoSmithKline (Gsk) e l'americana Vir Biotechnology annunciano di avere firmato unvincolante per espandere la loro attuale collaborazione con l'obiettivo di "includere la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie per l'e altri virus respiratori. La collaborazione allargata, che si basa sull'firmato nel 2020 per la ricerca e lo sviluppo di terapie per i coronavirus - spiega una nota - fornisce a Gsk i diritti esclusivi per collaborare con Vir allo sviluppo di potenziali(mAbs) 'best in class' per la prevenzione o il trattamento dell'". "Questi - si legge - comprendono sia Vir-2482 sia glidi nuova generazione per la prevenzione o il ...