Acciaio green. Così l'Italia si candida a guidare la riconversione

l'Italia si candida a guidare l'impegno europeo (e globale) per riconvertire l'industria di produzione dell'Acciaio, responsabile del circa il 9% delle emissioni mondiali da combustibili fossili. Lo fa con tre eccellenze: Danieli, Leonardo e Saipem, che hanno firmato un accordo-quadro per proporre insieme dei progetti di riconversione di impianti "energy intensive" nel settore siderurgico. Segue di poco più di un mese l'intesa tra Tenaris, Snam ed Edison per produrre idrogeno verde nello stabilimento bergamasco di Dalmine, e si inserisce in un impegno nazionale rilanciato ieri da Mario Draghi al Senato, tra la presidenza del G20 e la co-presidenza della COP26. OBIETTIVI GLOBALI Come notava Formiche.net pochi giorni fa in un lungo approfondimento sul tema (da leggere), secondo l'Agenzia Internazionale ...

