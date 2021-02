Accesso al fisco online: nuove regole da marzo. Cosa cambia? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Notizie non irrilevanti in materia di Accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate e ai servizi telematici da questa offerti ai cittadini ed imprese. Infatti, a partire dal prossimo mese di marzo, SPID, CIE e CNS saranno le sole vie per collegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni. Al momento, tuttavia, queste novità non valgono per imprese e professionisti. Documento di riferimento è il comunicato stampa del 16 febbraio 2021, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo dunque più nel dettaglio che Cosa a breve cambierà in tema di fisco online. Se ti interessa sapere se le donazioni con bonifico vanno dichiarate al fisco, o meno, clicca qui. fisco online, Spid, CIE e ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 febbraio 2021) Notizie non irrilevanti in materia dial portale dell’Agenzia delle Entrate e ai servizi telematici da questa offerti ai cittadini ed imprese. Infatti, a partire dal prossimo mese di, SPID, CIE e CNS saranno le sole vie per collegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni. Al momento, tuttavia, queste novità non valgono per imprese e professionisti. Documento di riferimento è il comunicato stampa del 16 febbraio 2021, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo dunque più nel dettaglio chea breve cambierà in tema di. Se ti interessa sapere se le donazioni con bonifico vanno dichiarate al, o meno, clicca qui., Spid, CIE e ...

BroglieRebecca : RT @Ettore572: I conti correnti sono a rischio Via ai controlli senza un avviso. Gli accertamenti sono legittimi anche se l'accesso al cont… - Notiziedi_it : Fisco on line con Spid: cambia accesso ai servizi - manu_etoile : RT @Ettore572: I conti correnti sono a rischio Via ai controlli senza un avviso. Gli accertamenti sono legittimi anche se l'accesso al cont… - RosellaLara19 : RT @Ettore572: I conti correnti sono a rischio Via ai controlli senza un avviso. Gli accertamenti sono legittimi anche se l'accesso al cont… - vago7858 : RT @ilgiornale: Gli accertamenti sono legittimi anche se l'accesso al conto non è autorizzato. Cosa cambia con questo verdetto https://t.co… -