A Genova 15 infermieri positivi dopo aver rifiutato il vaccino (Di giovedì 18 febbraio 2021) GENOVA – Sta facendo discutere il caso dei quindici infermieri dell’ospedale San Martino di Genova che, dopo aver rifiutato il vaccino, sono risultati positivi al Covid. Tutti a casa, dunque, con un ospedale privato di quindici risorse durante un’emergenza sanitaria. Ma la malattia contratta dagli infermieri deve ritenersi un infortunio sul lavoro anche nel caso in cui i professionisti rifiutino il vaccino? La questione è stata posta all’Inail dal direttore generale del San Martino, Salvatore Giuffrida. A commentare la vicenda, in un tweet, il virologo dell’Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, che scrive: “E adesso che facciamo? Un decreto legge che faccia chiarezza è urgentissimo. Deve essere tra le priorità di questo nuovo governo”. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) GENOVA – Sta facendo discutere il caso dei quindici infermieri dell’ospedale San Martino di Genova che, dopo aver rifiutato il vaccino, sono risultati positivi al Covid. Tutti a casa, dunque, con un ospedale privato di quindici risorse durante un’emergenza sanitaria. Ma la malattia contratta dagli infermieri deve ritenersi un infortunio sul lavoro anche nel caso in cui i professionisti rifiutino il vaccino? La questione è stata posta all’Inail dal direttore generale del San Martino, Salvatore Giuffrida. A commentare la vicenda, in un tweet, il virologo dell’Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, che scrive: “E adesso che facciamo? Un decreto legge che faccia chiarezza è urgentissimo. Deve essere tra le priorità di questo nuovo governo”.

Ultime Notizie dalla rete : Genova infermieri Bollettino del 18 febbraio: i numeri dell'epidemia in Italia PER APPROFONDIRE LEGGI QUI ?> Covid, prima zona bianca in Italia: i numeri ci sono Genova: 15 infermieri positivi al Covid. Avevano rifiutato il vaccino All'Ospedale San Martino di Genova pare che 15 ...

Covid, Nursing Up: "Il rilancio del piano vaccini proposto dal premier Draghi è una concreta strategia organizzativa" Genova. "Apprezziamo e sosteniamo a pieno la posizione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, ... Gli infermieri italiani ci sono e ci saranno sempre. In prima linea nella battaglia contro il Covid, ...

