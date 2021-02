A Bologna cori contro il Governo: “Draghi in miniera, Renzi in fonderia” (Di giovedì 18 febbraio 2021) BOLOGNA – Mentre alla Camera, dopo il Senato ieri, si vota la fiducia al governo Draghi, fuori dal Parlamento (in piazza a Bologna, Milano, Roma, Napoli e Brescia) va in scena la protesta di Potere al popolo che si oppone alla nuova formazione. A Bologna la manifestazione, simbolica, è davanti alla sede di Confindustria Emilia-Romagna, luogo scelto per “dare l’idea di cosa sarà questo Governo”, cioè di “Confindustria delle banche, dell’Unione europea e della classe padronale italiana”. Una mobilitazione insomma per dire “no al governo di banche e industriali” che prende il “peggio della politica e dei tecnici”, condivisa da Partito della Rifondazione Comunista Bologna, Si Cobas, Rete dei Comunisti, Noi restiamo, Giovani comunisti e Partito comunista italiano. Certo, “si è appena insediato, però conosciamo chi è Mario Draghi– spiega Riccardo Rinaldi di Potere al popolo- era il presidente della Banca centrale europea mentre veniva devastata la società e l’economia della Grecia e allo stesso tempo si inauguravano in Italia le politiche di lacrime e sangue sotto il suo discepolo Mario Monti”. E oltre a Draghi “abbiamo anche purtroppo conosciuto già buona parte del Governo e dei ministri e stiamo imparando a conoscere quelli nuovi che non promettono niente di meglio”. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) BOLOGNA – Mentre alla Camera, dopo il Senato ieri, si vota la fiducia al governo Draghi, fuori dal Parlamento (in piazza a Bologna, Milano, Roma, Napoli e Brescia) va in scena la protesta di Potere al popolo che si oppone alla nuova formazione. A Bologna la manifestazione, simbolica, è davanti alla sede di Confindustria Emilia-Romagna, luogo scelto per “dare l’idea di cosa sarà questo Governo”, cioè di “Confindustria delle banche, dell’Unione europea e della classe padronale italiana”. Una mobilitazione insomma per dire “no al governo di banche e industriali” che prende il “peggio della politica e dei tecnici”, condivisa da Partito della Rifondazione Comunista Bologna, Si Cobas, Rete dei Comunisti, Noi restiamo, Giovani comunisti e Partito comunista italiano. Certo, “si è appena insediato, però conosciamo chi è Mario Draghi– spiega Riccardo Rinaldi di Potere al popolo- era il presidente della Banca centrale europea mentre veniva devastata la società e l’economia della Grecia e allo stesso tempo si inauguravano in Italia le politiche di lacrime e sangue sotto il suo discepolo Mario Monti”. E oltre a Draghi “abbiamo anche purtroppo conosciuto già buona parte del Governo e dei ministri e stiamo imparando a conoscere quelli nuovi che non promettono niente di meglio”.

CUTTERZINE : RT @Sportpeoplenet: Come largamente annunciato, gli ultras del Bologna hanno atteso il pullman della squadra per caricarla prima della gara… - Sportpeoplenet : Come largamente annunciato, gli ultras del Bologna hanno atteso il pullman della squadra per caricarla prima della… - Sarti_Davide : RT @TuttoMercatoWeb: ??Cori per il #Bologna di #Mihajlovic: tifosi raggruppati per sostenere la squadra per il match col #Benevento https://… - csvanemar : RT @TuttoMercatoWeb: ??Cori per il #Bologna di #Mihajlovic: tifosi raggruppati per sostenere la squadra per il match col #Benevento https://… - TuttoMercatoWeb : ??Cori per il #Bologna di #Mihajlovic: tifosi raggruppati per sostenere la squadra per il match col #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna cori Sampdoria, Ferrero elogia Trentalange e molti tifosi ancora una volta si indignano ... aveva ovviamente ricevuto i cori di ringraziamento della Gradinata Nord, ma non aveva ... Restò misterioso che cosa c'entrasse Paolo Mantovani, scomparso sei anni prima, col rigore di Bologna. Ma quella ...

Sinisa Mihajlovic schernisce i tifosi del Bologna arrivati a Benevento A scatenare le polemiche è un video finito in rete, girato sul pullman del Bologna durante il suo ...circa 100 tifosi rossoblu giunti nei pressi dello stadio per caricare la squadra con fumogeni e cori.

Bologna Fc: il video dal pullman fa arrabbiare i tifosi il Resto del Carlino Cassanelli: “Stupito più dalle non-reazioni dei calciatori. Mihajlovic insoddisfatto da tempo” “Se fossi in Mihajlovic andrei comunque all’incontro con i tifosi anche se non devo giustificare le mie parole. Il confronto non va evitato e sarebbe un errore perché i tifosi ci sono rimasti male”.

In Emilia-Romagna mezzi pubblici pieni a metà, come prevedono le norme. Continua il monitoraggio delle corse A un mese dalla riapertura delle scuole superiori con didattica in presenza al 50% è buona la situazione dei trasporti pubblici locali in Emilia-Romagna. A partire dal rispetto del limite di capienza ...

... aveva ovviamente ricevuto idi ringraziamento della Gradinata Nord, ma non aveva ... Restò misterioso che cosa c'entrasse Paolo Mantovani, scomparso sei anni prima, col rigore di. Ma quella ...A scatenare le polemiche è un video finito in rete, girato sul pullman deldurante il suo ...circa 100 tifosi rossoblu giunti nei pressi dello stadio per caricare la squadra con fumogeni e“Se fossi in Mihajlovic andrei comunque all’incontro con i tifosi anche se non devo giustificare le mie parole. Il confronto non va evitato e sarebbe un errore perché i tifosi ci sono rimasti male”.A un mese dalla riapertura delle scuole superiori con didattica in presenza al 50% è buona la situazione dei trasporti pubblici locali in Emilia-Romagna. A partire dal rispetto del limite di capienza ...