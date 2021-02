5 negazionisti Covid a cena al ristorante: sanzionati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – Nella serata di ieri alcuni esponenti riconducibili ai movimenti negazionisti hanno partecipato ad una cena presso il ristorante l'”Habitue'” in via dei Gordiani. Al termine del momento conviviale, 5 propagandisti si sono trasferiti in Piazza Campo de’ Fiori per dar luogo a una iniziativa estemporanea di protesta. La presenza degli ospiti all’interno del locale, e’ stato documentato da personale della Polizia Scientifica, intervenuto a seguito di segnalazione. Successivamente, gli attivisti hanno raggiunto Piazza Campo de’ Fiori alla spicciolata incontrandosi con altri sodali e raggiungendo 30 unita’. Sul posto hanno esposto una bandiera bianca riportante la scritta “Movimento Roosevelt”. Lo stesso movimento aveva promosso l’iniziativa sul web richiamando i sostenitori ad una “disobbedienza civile contro il coprifuoco e gli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – Nella serata di ieri alcuni esponenti riconducibili ai movimentihanno partecipato ad unapresso ill'”Habitue'” in via dei Gordiani. Al termine del momento conviviale, 5 propagandisti si sono trasferiti in Piazza Campo de’ Fiori per dar luogo a una iniziativa estemporanea di protesta. La presenza degli ospiti all’interno del locale, e’ stato documentato da personale della Polizia Scientifica, intervenuto a seguito di segnalazione. Successivamente, gli attivisti hanno raggiunto Piazza Campo de’ Fiori alla spicciolata incontrandosi con altri sodali e raggiungendo 30 unita’. Sul posto hanno esposto una bandiera bianca riportante la scritta “Movimento Roosevelt”. Lo stesso movimento aveva promosso l’iniziativa sul web richiamando i sostenitori ad una “disobbedienza civile contro il coprifuoco e gli ...

G_A_V_76 : RT @alexbardi22: @nonkonforme Sta venendo fuori quello che noi 'negazionisti' e 'complottisti' abbiamo sempre detto e cioè che il #Covid è… - MeX253249148 : RT @alexbardi22: @nonkonforme Sta venendo fuori quello che noi 'negazionisti' e 'complottisti' abbiamo sempre detto e cioè che il #Covid è… - alexbardi22 : @nonkonforme Sta venendo fuori quello che noi 'negazionisti' e 'complottisti' abbiamo sempre detto e cioè che il… - SilvieTepes : @cris_cersei Guarda, mi fa girare le scatole idem l'atteggiamento 'siete dei complottisti negazionisti', ma in 'sta… - Quinta00876879 : RT @Politicks13: #Galli Per un anno avete accettato passivamente le folli teorie di certi 'cervellini' Covid onnipresenti in prima serata T… -