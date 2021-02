3M investirà 1 miliardo di dollari in 20 anni per nuovi obiettivi di sostenibilità

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – 3M, colosso statunitense del settore industriale,dinei prossimi 20per accelerare il raggiungimento diin campo ambientale. Questi includono l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050, la riduzione dei consumi idrici del 25% nei propri impianti, la restituzione all’ambiente di acqua di qualità superiore dopo averla impiegata per le attività produttive. “Insieme alla crescita, siamo determinati ad assumere un ruolo guida nella tutela dell’ambiente, nell’equità, nella giustizia sociale e nella governance aziendale”, ha dichiarato il presidente e CEO di 3M Corporation, Mike Roman. 3M prevede di ridurre, rispetto al 2019, le emissioni di gas serra del 50% nelle sue attività produttive entro il 2030, dell’80% ...

eli_grandi : RT @RaiNews: Ford investirà un miliardo di dollari - RaiNews : Ford investirà un miliardo di dollari - GiornalediMonte : Elettrodo Adriatic Link. Terna investirà oltre 1 miliardo di euro con il coinvolgimento di circa 120 imprese - MKT_INS : Terna ha avviato la progettazione partecipata per l’Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che unirà Abru… - trasportareoggi : Anas investirà 1 miliardo di euro per 3.000 km di smart road -

Ultime Notizie dalla rete : investirà miliardo

Corriere della Sera

3M , colosso statunitense del settore industriale,di dollari nei prossimi 20 anni per accelerare il raggiungimento di nuovi obiettivi in campo ambientale . Questi includono l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050,...... il nuovo elettrodotto sottomarino che unirà Abruzzo e Marche, per il quale il gestore della rete elettrica nazionaleoltre 1di euro, coinvolgendo circa 120 imprese tra dirette e ...