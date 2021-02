2020 nero per lo spettacolo | spesa al botteghino -77 | 6%

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La crisi pandemica ha messo a dura prova l’intero settore dellonell’anno che ci siamo lasciati alle spalle. I primi dati dell’Osservatorio delloSIAE relativi a tutto ilconfermano sostanzialmente le tendenze emerse dalle cifre relative al periodo da gennaio a giugno dell’anno scorso, che erano state pubblicate nel mese di novembre: complessivamente gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90%, laalè scesa del 77,58% mentre ladel pubblico ha avuto una riduzione dell’82,24%.Eppure nei primi due mesi del, quando ancora non era scattata l’emergenza sanitaria, non solo gli eventi spettacolistici erano cresciuti rispetto all’anno precedente del 3,38%, ma si ...

È un prezzo salatissimo quello che il mondo dello spettacolo ha pagato alla pandemia da Covid-19 nel 2020. Cinema, teatri, concerti, mostre e musei hanno fatto registrare perdite dal 70 all' 80 per ce ...