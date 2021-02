16 foto affascinanti che rivelano l’aspetto di alcuni animali appena prima del parto

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La gravidanza non è ovviamente solo una pratica umana. Tutti glihanno un loro modo dirire e tempi di gestazione differenti, per gli uomini, solitamente questa fase dura all’incirca 9 mesi, ma percome la salamandra alpina nera, la gestazione dura fino a 3 anni. Oggi vogliamo fornirvi alcune immagini che mostranodi determinatiin procinto dirire. 1. Avete mai visto ildi un cavalluccio marino? Questi, sono l’unica specie in cui la gravidanza avviene nel maschio. Quando arriva il momento della nascita, decide e decine di piccoli fuoriescono a ripetizione dal suo ventre. 2. Un alce che cerca di camminare nella neve con alcune difficoltàcredit: diapicard In certe situazioni, la gravidanza rende ...

Cami71Michele : @MadameA02 Che bella che sei in questa foto...saranno affascinanti le donne alle cene di gala coi vestiti lunghi, e… - Positiv09064739 : #Curiositàdalmondo #foto 14 fotografie di cose insolite ed affascinanti - Maieuticamente : RT @StefanoSambati: Penso sia una delle #foto più affascinanti dell’anno. Complimenti Giuseppe #Torzuso ???? ~•~•~•~ #etna #16febbraio https… - MilanSocialClub : RT @StefanoSambati: Penso sia una delle #foto più affascinanti dell’anno. Complimenti Giuseppe #Torzuso ???? ~•~•~•~ #etna #16febbraio https… - LecceSocialClub : RT @StefanoSambati: Penso sia una delle #foto più affascinanti dell’anno. Complimenti Giuseppe #Torzuso ???? ~•~•~•~ #etna #16febbraio https… -

Ultime Notizie dalla rete : foto affascinanti

Sonia La Farina

...tentano di raggiungere almeno l'orbita marziana a partire dal gracile Marsnik 1 sovietico nel 1960 ma è solo nel 1965 che l'americana Mariner 4 riuscì mandare(21 in tutto) tanto......tentano di raggiungere almeno l'orbita marziana a partire dal gracile Marsnik 1 sovietico nel 1960 ma è solo nel 1965 che l'americana Mariner 4 riuscì mandare(21 in tutto) tanto...Dimitar Harizanov, bulgaro di Sofia, ha unità la sua attività di operatore su corde, alla passione per scattare immagini da luoghi particolari ...Anna Tatangelo spettacolare: abbassa la giacca e mette in mostra il suo fisico scolpito. La cantante è super, pioggia di commenti per lei ...