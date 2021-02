Zzap! | la storica rivista di videogiochi sta per tornare anche in Italia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)era unana dedicata aiper gli home computer a 8 bit, principalmente il Commodore 64, nata nel 1986 come edizionena dellainglese64. Ebbene, secondo quanto riportato da un post sul blog ufficiale, lasta perinquasi dopo 20 anni sia in formato digitale che cartaceo a opera di Paolo Besser. "Così eccoci qua, con il numero 0 da 16 pagine appena dato alle stampe, con la possibilità di scaricarlo in formato PDF. Nelle nostre intenzioni ci sarebbe un magazine da 48 pagine con cadenza aperiodica, più o meno trimestrale, da 3-4 uscite all'anno. Al momento, abbiamo ottenuto dai detentori dei copyright (Fusion Retro Books e Oliver Frey) ...

