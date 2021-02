Zone Covid, anche le Marche tra le 6 regioni a rischio arancione. Abruzzo verso il rosso (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con le varianti ormai da tempo in circolo anche in Italia e i contagi che non accennano a calare, da domenica quasi metà del Paese (comprese le Marche ) rischia di finire in arancione, con l'Abruzzo ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con le varianti ormai da tempo in circoloin Italia e i contagi che non accennano a calare, da domenica quasi metà del Paese (comprese le) rischia di finire in, con l'...

ilriformista : No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi - fattoquotidiano : Covid, Speranza in Umbria: “Zone rosse necessarie per tornare alla normalità. Qui le varianti hanno condizionato i… - infoitinterno : Lockdown e zone rosse, nuove regioni in arancione: ecco la mappa dell'Italia “chiusa” per Covid - 29luglio1971 : RT @infoitinterno: Varianti Covid, Crisanti insiste: 'Non bastano zone rosse, lockdown chirurgico' - TV2000it : RT @tg2000it: Covid, in Lombardia istituite quattro nuove zone rosse @lpisc -