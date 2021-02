Zona rossa a Viggiù (Varese), la sindaca: “Percentuale preoccupante di varianti del virus, iniziato lo screening della popolazione” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “La scelta di metterci in Zona rossa deriva da un buon numero di varianti tra i positivi. Il numero dei positivi è stabile tra 65 e 70 nelle ultime settimane. L’intera popolazione verrà sottoposta allo screening che è già in atto e proseguirà anche nei prossimi giorni”. Così la sindaca di Viggiù, Emanuela Quintiglio, sul passaggio in Zona rossa del suo Comune. “Siamo un po’ preoccupati della situazione perché si sta diffondendo questo nuovo Covid e faremo di tutto per fermare la situazione”, aggiunge Antonio Frignito, sovrintendente della polizia locale di Viggiù. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “La scelta di metterci inderiva da un buon numero ditra i positivi. Il numero dei positivi è stabile tra 65 e 70 nelle ultime settimane. L’interaverrà sottoposta alloche è già in atto e proseguirà anche nei prossimi giorni”. Così ladi, Emanuela Quintiglio, sul passaggio indel suo Comune. “Siamo un po’ preoccupatisituazione perché si sta diffondendo questo nuovo Covid e faremo di tutto per fermare la situazione”, aggiunge Antonio Frignito, sovrintendentepolizia locale di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

