Zona arancione, 6 regioni a rischio (Lombardia, Lazio, Marche, Emilia, Piemonte e Friuli). Abruzzo verso il rosso (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con le varianti ormai da tempo in circolo anche in Italia e i contagi che non accennano a calare, da domenica quasi metà del Paese rischia di finire in arancione, con l'Abruzzo che sembra... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con le varianti ormai da tempo in circolo anche in Italia e i contagi che non accennano a calare, da domenica quasi metà del Paese rischia di finire in, con l'che sembra...

sole24ore : Ristorante aperto solo per il giudice del processo Salvini: violate le regole anti-Covid imposte dalla zona arancio… - redazioneiene : Le interviste vanno sempre concordate, come vorrebbero insegnarci Aldo Grasso e @mattiafeltri? Se becchi il giudice… - redazioneiene : Filippo Roma e @marcoocchipintj hanno trovato il giudice Nunzio Sarpietro, gup del caso Gregoretti, a mangiare in u… - siamotuttiemily : Lombardia zona arancione ANCORA io mi butto dal balcone - Allampino : Da domenica probabilmente in Lombardia saremo di nuovo in zona arancione e a me si spezza il cuore per tutti i rist… -