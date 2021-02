Zingaretti “Basta liti ma restiamo alternativi alla Lega”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo Draghi rappresenta una grande scommessa. Il Pd lo sosterrà con impegno e lealtà; con i suoi contenuti programmatici e con i suoi ideali e valori”.Lo scrive il segretario del Pd Nicolain un suo intervento su Repubblica. “L’esito positivo – prosegue – è stato possibile grazie al sostegno dell’insieme delle forze che hanno sostenuto il precedente governo” e “l’aver mantenuto l’asse unitario tra il Pd i 5 Stelle e Leu, che fino all’ultimo ha tentato di dare basi più ampie e solide al Conte II ha permesso con più facilità, convinzione e naturalezza di portare attorno a Draghi l’insieme del campo democratico”. Questa unità “ha impedito che essa scivolasse verso la destra o forme di sovranismo e populismo che in ventiquattro ore hanno preteso di trasformarsi in un inedito slancio europeista”. Ma “solo il tempo potrà dimostrare la ...

Conquistando le risorse necessarie grazie al Recovery Fund, per riaprire una speranza di crescita, con un nuovo modello di sviluppo ecologico e digitale', sottolinea. Secondo il segretario ...
Il premier tiene alle 10 le sue dichiarazioni programmatiche. Alle 22 si vota la fiducia al governo, poi domani alla Camera. Ma c'è il nodo ...