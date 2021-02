Zidane può essere il prossimo allenatore della Juventus? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I numeri di Pirlo alla guida della Juve non sono esaltanti: i bianconeri potrebbero tornare a pensare a Zidane per il prossimo futuro La sconfitta di Napoli nell’ultimo turno di campionato ha fatto tornare a discutere circa il futuro di Andrea Pirlo alla guida della Juventus. Il tecnico bresciano fin qui ha infatti ottenuto dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria, 1^ giornata Serie A La conferenza stampa di Pirlo alla vigilia della sfida col Benevento Pirlo commenta la vittoria contro la Sampdoria La Juventus batte il Milan, il riepilogo di Serie A Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni La ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I numeri di Pirlo alla guidaJuve non sono esaltanti: i bianconeri potrebbero tornare a pensare aper ilfuturo La sconfitta di Napoli nell’ultimo turno di campionato ha fatto tornare a discutere circa il futuro di Andrea Pirlo alla guida. Il tecnico bresciano fin qui ha infatti ottenuto dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di-Sampdoria, 1^ giornata Serie A La conferenza stampa di Pirlo alla vigiliasfida col Benevento Pirlo commenta la vittoria contro la Sampdoria Labatte il Milan, il riepilogo di Serie A-Sassuolo, le probabili formazioni La ...

Ultime Notizie dalla rete : Zidane può Verso Atalanta - Real Madrid, Tacchinardi è sicuro: 'Non è una missione impossibile' E chi meglio di lui può dirci di Zinedine Zidane , suo compagno alla Juve dal 1996 al 2001, poi vincitore di tre Champions col Real Madrid nel 2016 - 17 e 18. Tacchinardi, che ora commenta la ...

Juventus, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: contattato Zidane per la panchina Con un passato alla Juventus e un presente da allenatore che può vantare ben 3 Champions League in bacheca, Zinedine Zidane potrebbe rappresentare il profilo ideale per i bianconeri: rispetto a Pirlo ...

