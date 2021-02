Zaia: «L’Italia deve accelerare e acquistare i vaccini sul mercato. Lo stesso Arcuri ha detto…» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Se è vero che i vaccini sono la soluzione, allora noi abbiamo il dovere etico di cercarli. Senza alcuna contrapposizione istituzionale, e deve essere il Paese a comprarli sul mercato». Così il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso della conferenza stampa in cui ha sottolineato che «se ci sono i canali e se verrà confermato che i vaccini proposti non sono acqua distillata: L’Italia deve assolutamente accelerare e fare come gli altri Paesi che acquistano sul libero mercato». Zaia sui vaccini: «Lo stesso Arcuri ha detto…» «Il Veneto è assolutamente collaborativo ed è per questo che ha chiesto l’autorizzazione all’Aifa per l’acquisto che ci ha ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Se è vero che isono la soluzione, allora noi abbiamo il dovere etico di cercarli. Senza alcuna contrapposizione istituzionale, eessere il Paese a comprarli sul». Così il presidente del Veneto Lucaoggi nel corso della conferenza stampa in cui ha sottolineato che «se ci sono i canali e se verrà confermato che iproposti non sono acqua distillata:assolutamentee fare come gli altri Paesi che acquistano sul libero».sui: «Loha» «Il Veneto è assolutamente collaborativo ed è per questo che ha chiesto l’autorizzazione all’Aifa per l’acquisto che ci ha ...

