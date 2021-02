Young Boys-Leverkusen Europa League | ore 18 | 55 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Bosz senza Hradecky | svizzeri senza bomber Nsame

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sedicesimi di finale di, e per il Bayerdiè in programma la breve ma insidiosa trasferta in casa dello. Per la squadra di Seoane il campionato sta diventando una marcia trionfale. 47 punti fatti su 63, +16 sul Basilea secondo e un girone dipassato da seconda dietro InfoBetting: Scommesse Sportive e