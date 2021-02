Xbox Wireless Headset: la nuova cuffia da gaming presto disponibile (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Microsoft ha da poco annunciato Xbox Wireless Headset: sarà una cuffia Wireless da gaming e non solo dalle performance davvero invidiabili Il compito delle nuove console è sicuramente quello di trasportare i videogiocatori su un nuovo di livello di esperienza. Microsoft in questo è stata chiara: abbracciare l’elaborazione del suono spaziale aumentando la potenza di calcolo. Oggi parliamo di un nuovo accessorio che a breve uscirà sul mercato. Si tratta delle Xbox Wireless Headset. Saranno delle cuffie Wireless ottime per il gaming e con caratteristiche tecniche invidiabili. Andiamo a scoprire qualcosa di più. Tecnologie sonore supportate e audio della chat Le cuffie supportano quasi tutte le ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Microsoft ha da poco annunciato: sarà unadae non solo dalle performance davvero invidiabili Il compito delle nuove console è sicuramente quello di trasportare i videogiocatori su un nuovo di livello di esperienza. Microsoft in questo è stata chiara: abbracciare l’elaborazione del suono spaziale aumentando la potenza di calcolo. Oggi parliamo di un nuovo accessorio che a breve uscirà sul mercato. Si tratta delle. Saranno delle cuffieottime per ile con caratteristiche tecniche invidiabili. Andiamo a scoprire qualcosa di più. Tecnologie sonore supportate e audio della chat Le cuffie supportano quasi tutte le ...

