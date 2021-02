Xbox Series X/S e le novità sulla retrocompatibilità: 'non aspettatevi annunci eclatanti, si tratta solo dell'inizio' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, Xbox terrà un annuncio sulla retrocompatibilità per Xbox Series X/S molto presto, ma per un insider i fan dovranno ridimensionare le proprie aspettative visto che si tratterà "solo dell'inizio". Parlando sui forum XboxEra, Klobrille, che ha annunciato per primo questo evento, ha suggerito di tenere sotto controllo le aspettative, poiché questo annuncio sarà solo l'inizio di qualcosa e l'offerta iniziale potrebbe essere deludente. Questo probabilmente significa che solo pochi giochi retrocompatibili vedranno raddoppiato il loro frame rate nell'immediato futuro e il supporto per altri titoli verrà aggiunto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo quanto riferito,terrà unperX/S molto presto, ma per un insider i fan dovranno ridimensionare le proprie aspettative visto che si tratterà "". Parlando sui forumEra, Klobrille, che haato per primo questo evento, ha suggerito di tenere sotto controllo le aspettative, poiché questoo saràl'di qualcosa e l'offerta iniziale potrebbe essere deludente. Questo probabilmente significa chepochi giochi retrocompatibili vedranno raddoppiato il loro frame rate nell'immediato futuro e il supporto per altri titoli verrà aggiunto ...

