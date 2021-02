Xbox Game Pass piace a SEGA che afferma di essere 'davvero felice' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Microsoft ha puntato tutto negli ultimi anni con il suo servizio Xbox Game Pass. Si tratta chiaramente del loro principale obiettivo e la loro base di abbonamenti è cresciuta fino a oltre 18 milioni di abbonati. Anche molte aziende sono state coinvolte, inclusa SEGA, che sembra essere abbastanza soddisfatta del servizio. Molti contenuti SEGA sono stati aggiunti a Game Pass, forse i più importanti sono quasi l'intero franchise di Yakuza. In un'intervista, il vicepresidente senior di SEGA Europe Anna Downing ha detto che la società è "davvero soddisfatta" di Xbox Game Pass. Secondo lei, il servizio ha contribuito a dare una nuova visibilità ai loro titoli al pubblico ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Microsoft ha puntato tutto negli ultimi anni con il suo servizio. Si tratta chiaramente del loro principale obiettivo e la loro base di abbonamenti è cresciuta fino a oltre 18 milioni di abbonati. Anche molte aziende sono state coinvolte, inclusa, che sembraabbastanza soddisfatta del servizio. Molti contenutisono stati aggiunti a, forse i più importanti sono quasi l'intero franchise di Yakuza. In un'intervista, il vicepresidente senior diEurope Anna Downing ha detto che la società è "soddisfatta" di. Secondo lei, il servizio ha contribuito a dare una nuova visibilità ai loro titoli al pubblico ...

