Whoopi Goldberg torna in tv con la serie Harlem

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'attrice, recentemente nel cast di The Stand, tornerà a lavorare per il piccolo schermo in occasione della comedy, dopo The Stand, tornerà sul piccolo schermo in occasione della, una comedy prodotta da Amazon Studios. Il progetto è stato creato e scritto da Tracy Oliver, coinvolta anche nella produzione in collaborazione con Amy Poehler, tramite la sua Paper Kite Productions e Universal TV. Insi racconterà la storia di quattro donne di colore, amiche dai tempi in cui hanno frequentato la New York University, mentre affrontano il sesso, le relazioni sentimentali e il tentativo di realizzare i propri sogni.avrà la parte della dottoressa Elise ...