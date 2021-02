WhatsApp e le sue celebri emoticon: ecco come trovarle (Di mercoledì 17 febbraio 2021) WhatsApp: ecco una panoramica su come trovare e utilizzare le ormai celebri emoticon della popolarissima app di messaggistica. Tante le novità da scoprire. WhatsApp, popolarissima app di messaggistica istantanea con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, è famosa anche per le emoticon, ovvero le faccine che indicano i nostri stati d’animo inseribili Leggi su 2anews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)una panoramica sutrovare e utilizzare le ormaidella popolarissima app di messaggistica. Tante le novità da scoprire., popolarissima app di messaggistica istantanea con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, è famosa anche per le, ovvero le faccine che indicano i nostri stati d’animo inseribili

raimondobruschi : L'opinione di Buffoli per - burnedtongue : nonna che si lamenta che le sue amiche non hanno whatsapp e devono comunicare via sms - BotCugina : RT @hypvos: a lutto perché mia cugina dodicenne mi ha silenziata e non posso vedere le sue storie su whatsapp dove mette gli screen in cui… - raimondobruschi : L'opinione di Buffoli per - hypvos : a lutto perché mia cugina dodicenne mi ha silenziata e non posso vedere le sue storie su whatsapp dove mette gli sc… -