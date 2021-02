Wednesday: la nuova serie Netflix di Tim Burton (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Netflix ha annunciato la produzione di Wednesday, la nuova serie TV diretta Tim Burton Netflix ha ufficializzato una notizia che era nell’aria da molti giorni: è in arrivo una nuova serie TV live-action prodotta e diretta da Tim Burton dal titolo Wednesday. Se era nell’aria la notizia che il regista stesse lavorando a questo nuovo prodotto, non si conosceva ancora l’emittente o la piattaforma di distribuzione e ora abbiamo la conferma che Netflix non si sta facendo sfuggire niente. La serie sarà composta da otto episodi e sarà quindi incentrata sull’amatissimo personaggio di Mercoledì Addams, il tutto rappresentato con la tecnica live-action e con lo stile commedia dark che ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha annunciato la produzione di, laTV diretta Timha ufficializzato una notizia che era nell’aria da molti giorni: è in arrivo unaTV live-action prodotta e diretta da Timdal titolo. Se era nell’aria la notizia che il regista stesse lavorando a questo nuovo prodotto, non si conosceva ancora l’emittente o la piattaforma di distribuzione e ora abbiamo la conferma chenon si sta facendo sfuggire niente. Lasarà composta da otto episodi e sarà quindi incentrata sull’amatissimo personaggio di Mercoledì Addams, il tutto rappresentato con la tecnica live-action e con lo stile commedia dark che ...

