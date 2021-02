Wanda Nara | bikini mozzafiato sui social | “La vita in rosa” FOTO

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)fa impazzire i follower sui. La moglie di Mauro Icardi, impegnato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League con il suo PSG contro il Barcellona, ha sfoggiato su Instagram un. “Lain”, ha scritto la showgirl argentina riferendosi al colore dell’indumento.è a Parigi e guarderà con attenzione la sfida del Camp Noi: il marito, grande ex della partita, dovrebbe giocare dal primo minuto viste le assenze di Neymar e Di Maria per infortunio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@icardi) SportFace.

sportli26181512 : Wanda Nara fa la pagella a Icardi su Instagram: La showgirl argentina ha guardato il match di Champions tra Barcell… - internapoli_it : RT @InterNapoli: Wanda Nara stupisce tutti, confessione hot: 'A letto sono la migliore' #WandaNara su - cornvliastreet : @oioialice @cvnnexivn TU HAI AJCORA L’AUDIO DELLA MARY CHE DICE WANDA NARA SI SCOPA RUTTA LA SQUADRA - zazoomblog : Wanda Nara la dichiarazione hot a Icardi: «Lamore? È fare il suo dolce preferito ed essere la migliore a letto...».… - Espectacularnws : ?? La sensual vestimenta de Wanda Nara para alentar a Mauro Icardi en el triunfo del PSG ?? #wandanara #Icardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Corriere dello Sport

La parabola dipare inarrestabile, anche dopo il successo in Champions . A Parigi è tra le testimonial più ambite, in questo nuovo corso e non lesina certo la sua partecipazione a simili iniziative, da ...senza giri di parole: cosa fa per Mauro Icardi. Gli applausi (sinceri) dei fanLa compagna dell’attaccante del Psg, Mauro Icardi, ha lasciato i suoi fan a bocca aperta postando una foto hot prima di andare a dormire. La 34enne argentina ha scatenato il web con uno scatto sexy in ...Wanda Nara, la dichiarazione hot a Mauro Icardi: «L'amore? È fare il suo dolce preferito ed essere la migliore a letto...». Lui reagisce così.