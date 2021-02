Wall Street sotto la parità, il settore tech affossa il Nasdaq (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 31.522 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 3.918 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-0,97%), che sconta le vendite sui titoli tecnologici: le azioni di Apple, Tesla e PayPal sono scese tra il 2,2% e il 3,8%; sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,3%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto energia. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,37%), beni industriali (-0,58%) e materiali (-0,47%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Verizon Communication (+4,36%), Chevron (+2,31%), Merck ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 31.522 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornatalaa 3.918 punti. Negativo il100 (-0,97%), che sconta le vendite sui titoli tecnologici: le azioni di Apple, Tesla e PayPal sono scese tra il 2,2% e il 3,8%; sulla stessa tendenza, pocolal’S&P 100 (-0,3%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto energia. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,37%), beni industriali (-0,58%) e materiali (-0,47%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Verizon Communication (+4,36%), Chevron (+2,31%), Merck ...

