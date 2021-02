Voto di fiducia al Governo Draghi, votazione al Senato intorno a mezzanotte (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Voto di fiducia al Governo Draghi andrà in scena al Senato intorno alla mezzanotte. Ampiamente sforato, dunque, l’orario indicato delle ore 22. La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha sospeso la seduta dopo il dibattimento pomeridiano per la sanificazione fino alle 20.40. Successivamente il premier parlerà nuovamente per le repliche, poi le dichiarazioni di Voto delle varie componenti politiche. Infine, il Voto di fiducia con la prima chiama che a quel punto dovrebbe arrivare intorno a mezzanotte. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildialandrà in scena alalla. Ampiamente sforato, dunque, l’orario indicato delle ore 22. La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha sospeso la seduta dopo il dibattimento pomeridiano per la sanificazione fino alle 20.40. Successivamente il premier parlerà nuovamente per le repliche, poi le dichiarazioni didelle varie componenti politiche. Infine, ildicon la prima chiama che a quel punto dovrebbe arrivare. SportFace.

