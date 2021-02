Vola sul Kitesurf col costume tradizionale della Sardegna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - In abito sardo sul Kitesurf, perché la pandemia ha bloccato tutte le manifestazioni, ma non ha fermato la passione per le tradizioni di Irene Murru - 28 anni di Oristano - che ha deciso di indossare il suo costume tradizionale per Volare tra le onde dello stagno di Cabras. Un progetto nato dall'amore per la Sardegna e la voglia di superare le proprie paure. "Quando ho saputo che a causa del Covid la Sartiglia (il Carnevale di Oristano, che con la corsa a cavallo per centrare la stella è uno dei piu' suggestivi d'Italia, ndr) sarebbe saltata, ho deciso di dare vita a questo progetto", spiega Murru che ha sempre sfilato in abito tradizionale, prende lezioni di ricamo sardo e ama fare i tipici dolci locali: le 'zippule' per Carnevale. Il 'kite' per evadere "Il ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - In abito sardo sul, perché la pandemia ha bloccato tutte le manifestazioni, ma non ha fermato la passione per le tradizioni di Irene Murru - 28 anni di Oristano - che ha deciso di indossare il suoperre tra le onde dello stagno di Cabras. Un progetto nato dall'amore per lae la voglia di superare le proprie paure. "Quando ho saputo che a causa del Covid la Sartiglia (il Carnevale di Oristano, che con la corsa a cavallo per centrare la stella è uno dei piu' suggestivi d'Italia, ndr) sarebbe saltata, ho deciso di dare vita a questo progetto", spiega Murru che ha sempre sfilato in abito, prende lezioni di ricamo sardo e ama fare i tipici dolci locali: le 'zippule' per Carnevale. Il 'kite' per evadere "Il ...

RETRO4RADIO : RT @BiagioLosacco: Adriana Volpe:'Stefania in finale' Rita dalla chiesa:'Stefania vola in finale' Alba:'Stefania sul podio' Armanda:'Stefan… - ValeFe7 : RT @BiagioLosacco: Adriana Volpe:'Stefania in finale' Rita dalla chiesa:'Stefania vola in finale' Alba:'Stefania sul podio' Armanda:'Stefan… - Ejona22885449 : RT @BiagioLosacco: Adriana Volpe:'Stefania in finale' Rita dalla chiesa:'Stefania vola in finale' Alba:'Stefania sul podio' Armanda:'Stefan… - faberfoz : RT @acropolita: Ricoverato in ospedale da 23 giorni, nessuno della sua famiglia è mai venuto a trovarlo. Ma un piccione, ogni 2 giorni si p… - Noralakss : RT @BiagioLosacco: Adriana Volpe:'Stefania in finale' Rita dalla chiesa:'Stefania vola in finale' Alba:'Stefania sul podio' Armanda:'Stefan… -