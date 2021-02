“Voglio stare con te” è il nuovo singolo di Fabrizio Moro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mentre Fabrizio Moro è sul set per il suo primo progetto cinematografico in veste di regista, arriva in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Voglio stare con te” “Voglio stare con te” è il nuovo singolo inedito di Fabrizio Moro, secondo estratto dalla raccolta “Canzoni d’amore nascoste” che contiene due brani inediti e nove canzoni d’amore ricantate, risuonate e con nuovi arrangiamenti, pubblicato il 20 novembre per La Fattoria del Moro/Believe Digital. “Voglio stare con te è una storia d’amore della maturità. Non c’è tormento interiore o disagio di coppia, non c’è la paura di esprimere l’amore. Io mi sono sempre un po’ protetto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mentreè sul set per il suo primo progetto cinematografico in veste di regista, arriva in rotazione radiofonica ilcon te” “con te” è ilinedito di, secondo estratto dalla raccolta “Canzoni d’amore nascoste” che contiene due brani inediti e nove canzoni d’amore ricantate, risuonate e con nuovi arrangiamenti, pubblicato il 20 novembre per La Fattoria del/Believe Digital. “con te è una storia d’amore della maturità. Non c’è tormento interiore o disagio di coppia, non c’è la paura di esprimere l’amore. Io mi sono sempre un po’ protetto ...

_camillakk : La professoressa mentre spiega filosofia manda frecciatine dicendomi che se avessi voluto proteggere il nonno, non… - isaiacaccavo : 'le cose belle devo stare tra le cose belle'? votate Stefy voglio il duo in finale?? #sovip #tzvip #gfvip #ruters - BECK____23 : Ho sentito una storia Che diceva che se pretendi troppo resti sola Io non voglio mai un cazzo, solo stare bene un'o… - itslidiat : ha giocato sporco per far stare su i suoi, un voto/mezzo voto in più e la distanza tra Giulia e Samuele e gli altri… - GEONHVKISM : CERCO IL MAAAARE IN AUTOSTOP DAI TUOI OOOCCHI A UN ALTRO SHOT NOI RESTIAMO AD ASPETTARE VOGLIO STARE ANCORA UN PO'… -