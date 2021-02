Vite al limite: stasera su Real Time la storia di Sarah Neeley: anticipazioni puntata oggi e che fine ha fatto Sarah? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vite al limite racconterà stasera la storia di Sarah Neeley. La ragazza, per seguire il programma, ha dovuto vivere lontano dalla famiglia per un anno, ma a vederla oggi sembra che i risultati ripaghino! Ecco la sua storia. Vite al limite: anticipazioni puntata 17 febbraio Sarah si è presentata al programma di Vite al limite con oltre 300 chili di peso e l’ombra dell’obesità, che distruggeva la sua vita da molti anni. Infatti, già a 8 anni pesava 100 chili e con il tempo le cose sono solo peggiorate. Da bambina, la giovane si era rifugiata sul cibo per via della difficile separazione dei suoi ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021)alracconteràladi. La ragazza, per seguire il programma, ha dovuto vivere lontano dalla famiglia per un anno, ma a vederlasembra che i risultati ripaghino! Ecco la suaal17 febbraiosi è presentata al programma dialcon oltre 300 chili di peso e l’ombra dell’obesità, che distruggeva la sua vita da molti anni. Infatti, già a 8 anni pesava 100 chili e con il tempo le cose sono solo peggiorate. Da bambina, la giovane si era rifugiata sul cibo per via della difficile separazione dei suoi ...

LuigiF97101292 : RT @BottaMktg: QUANTI ORRORI ANCORA? Qual è il limite? Quante vite ancora volete mietere? Quante nazioni e popoli volete distruggere prima… - GiorgioCarbon12 : RT @BottaMktg: QUANTI ORRORI ANCORA? Qual è il limite? Quante vite ancora volete mietere? Quante nazioni e popoli volete distruggere prima… - louisxsavedxme : @thisaGI0 ma smettila, non sei enorme, non mi sembri per niente ragazza da “vite al limite”, smettila di vederti enorme, non lo sei - Piero42395724 : RT @BottaMktg: QUANTI ORRORI ANCORA? Qual è il limite? Quante vite ancora volete mietere? Quante nazioni e popoli volete distruggere prima… - paulin_flavio : RT @BottaMktg: QUANTI ORRORI ANCORA? Qual è il limite? Quante vite ancora volete mietere? Quante nazioni e popoli volete distruggere prima… -